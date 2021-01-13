Kayseri'de fırtına çatıları uçurdu
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Kayseri'de fırtına çatıları uçurdu

13.01.2021 14:52 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:56
Kayseri'de fırtına çatıları uçurdu

KAYSERİ'de etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

KAYSERİ'de etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

Kentte saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Talas ilçesinde 10 katlı apartmanın çatısı, uçtu. Çatıdan kopan parçalar, çevreye saçıldı. Bazı parçalar, çevredeki iş yerlerinin çatısına düştü. İş yeri zarar gören Erkan Taş, "Dükkanımın karşında bulunan Cemilbaba apartmanının çatısı uçtu. Çatıdan gelen 5-6 kiloluk taşlar, dükkanımın çatısından içeri düştü. Başımıza taş yağdı. Çok şükür müşterime ve bana bir şey olmadı. Çatı parçaları yola düştü. Neredeyse bir amca çatı malzemelerinin altında kalıyordu. Dükkanda maddi zarar oluştu; ancak hiçbir vatandaşa birşey olmaması beni teselli etti" dedi. Belediye ekipleri, fırtına nedeniyle hasar gören binalar ve iş yerleriyle ilgili çalışma başlattı. 


Kayseri'de fırtına çatıları uçurdu
Kayseri'de fırtına çatıları uçurdu
Kayseri'de fırtına çatıları uçurdu
Kayseri'de fırtına çatıları uçurdu
Kayseri'de fırtına çatıları uçurdu
Kayseri'de fırtına çatıları uçurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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