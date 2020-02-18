Kayseri'de fırınlardan para çalan 2 zanlı tutuklandı
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Kayseri'de fırınlardan para çalan 2 zanlı tutuklandı

Kayseri'de ekmek fırınlarından para çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

18.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:32
Kayseri'de fırınlardan para çalan 2 zanlı tutuklandı

'de ekmek fırınlarından para çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Erkilet Camii Kebir, Erkilet Dere, Mithatpaşa ve Seyrani mahallelerindeki 4 ekmek fırınından para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.


Kapüşon ve kaşkolla yüzlerini kapatarak çatısından veya camlarını kırarak girdikleri fırınlardan 1300 lira çaldıkları tespit edilen Ömer T. (27) ve Mustafa K. (20), yakalandı.


Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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