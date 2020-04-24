Kayseri'de fırın ve pastaneler denetlendi
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Mustafa Şahin, Kayseri, Güncel, Haber

Kayseri'de fırın ve pastaneler denetlendi

Kayseri'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ramazan ayı dolayısıyla fırın ve pastanelerde denetim gerçekleştirdi.

24.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:32
Kayseri'de fırın ve pastaneler denetlendi

Kayseri'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ramazan ayı dolayısıyla fırın ve pastanelerde denetim gerçekleştirdi.

İl müdürü Mustafa Şahin ile gıda kontrol görevlileri koronavirüs tedbirleri kapsamında kentteki fırınları ve pastaneleri denetledi.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

Denetimlerin büyük bir titizlikle yapıldığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Rutin denetimlerimize devam ederken ramazan ayı dolayısıyla bakanlığımızın da hassasiyeti çerçevesinde unlu mamulleri üreten işletmelere özel bir denetim yapılması planlandı. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz tüm unlu mamul üreticilerini sıklıkla denetlemeye devam edecek. Aslında en iyi denetim vatandaşımızın kendisidir. Bu konuda 'Alo 174' daima açık. Ayrıca kurumuzun telefonu ve Whatsapp ihbar hattı açık. Fırınlarda iftara 2 saat kala üretim duracak ve satış devam edecek. Tepsiyle yemek vermelere de çeşitli kısıtlamalar getirildi. Buna da vatandaşlarımız riayet edecek diye düşünüyoruz. Kayseri esnafında kamunun koyduğu kuralla uyma noktasında problem yok. Cezai işlem olacaksa da bunu en sona bırakmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca yapıcı olup önce uyarı yapıyoruz. Bu uyarılara rağmen yapacak bir şey kalmadıysa ceza uygulanıyor."

Kaynak: AA

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