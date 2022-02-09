Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
AA, Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de hakkında 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y'yi (38) Kayabaşı Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.
V.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Hakan Can Şahin - Güncel