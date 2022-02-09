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Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

AA, Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y'yi (38) Kayabaşı Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

V.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Kayseri, Asayiş, Güncel, Haberler

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