Kayseri'de firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı

AA, Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan ve 9 yıldır firari olan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan ve 9 yıldır firari olan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "Tasarlayarak adam öldürme, askeri ceza kanununa muhalefet ve bina içinde muhafaza altına alınmış malzemenin çalınması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan ve 9 yıldır firari olan V.B'nin Emiruşağı Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Münir Karaloğlu, Jandarma, Kayseri, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title