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Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin Ağır Ceza İlamat Masasının kararı ile FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hüküm bulunan İ.Ç'yi Develi'de gözaltına aldı.

İ.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Kayseri, Develi, Güncel, Haber

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