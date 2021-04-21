Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan Y.E'nin, merkez Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığını tespit etti.

Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü, Bünyan Cezaevi'ne teslim edildi.

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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