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Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski polis memuru yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski polis memuru yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında örgüte üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'yı yakaladı.

Kanun hükmünde kararname ile 2018 yılında meslekten ihraç edilen eski polis E.A. cezaevine gönderildi.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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