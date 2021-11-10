Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski polis memuru yakalandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski polis memuru yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
Ekipler, çalışmalar kapsamında örgüte üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'yı yakaladı.
Kanun hükmünde kararname ile 2018 yılında meslekten ihraç edilen eski polis E.A. cezaevine gönderildi.
Oğlunu öldüren baba konuştu, mahkeme salonu buz kesti: Cezaevini bir gün bile hak etmedim
Samuray kılıçlı katil zanlısını komşuları anlattı: Dizi ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyor
Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması" soruşturmasında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı