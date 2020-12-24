Kayseri'de firari 2 hükümlü operasyonla yakalandı

Kayseri'de haklarında çeşitli suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmis hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, "dolandırıcılık", "başkasına ait banka veya kredi kartlarının kullanılması suretiyle yarar sağlama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. yakalandı.

Fevzioğlu Mahallesi'ndeki bir ikamette ise "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ile "tutuklu veya hükümlünün kaçması" suçlarından hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. gözaltına alındı.

Öte yandan, kentteki farklı adreslerden 11 bisikletin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün