Kayseri'de firari 2 hırsızlık hükümlüsü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de firari 2 hırsızlık hükümlüsü yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de firari 2 hırsızlık hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de, biri 15 yıl 10 ay, diğeri 4 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum firari 2 hükümlü, yakalanarak cezaevine konuldu.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, biri 15 yıl 10 ay, diğeri 4 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum firari 2 hükümlü, yakalanarak cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan arananların yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü Ü.P. (35) ile aynı suçtan verilen 4 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşen F.M. (23) yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan hırsızlık suçundan hakkında tutuklama kararı bulunan A.B. de (22) yakalanıp, cezaevine konuldu.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
Tartıştığı esnafı 12'nci kattan atan sanık mahkemede gözyaşı döktü: Yalvarırım size beni tutuklamayın

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan atan sanık mahkemede gözyaşı döktü: Yalvarırım size beni tutuklamayın
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Hulusi Akar Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Seda Sayan Tanem Sivar Mustafa Keser Özge Özpirinçci
Spor Balotelli Umut Meraş Fatih Terim Mehmet Topal Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri'de firari 2 hırsızlık hükümlüsü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 14:19:07. #1.17#