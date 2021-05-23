Kayseri'de "Filistin Yaralı Uzat Elini Kayseri" kampanyası başlatıldı

Kayseri'de Filistin'e yardım etmek için Talas Belediyesi, Beytül Makdis Derneği ve Türk Kızılay'ı tarafından "Filistin Yaralı Uzat Elini Kayseri" sloganı ile yardım kampanyası başlatıldı.

Kayseri'de Filistin'e yardım etmek için Talas Belediyesi, Beytül Makdis Derneği ve Türk Kızılay'ı tarafından "Filistin Yaralı Uzat Elini Kayseri" sloganı ile yardım kampanyası başlatıldı.

'Destek verin, Kudüs'ün ve Gazze'nin yaralarını birlikte saralım' teması ile yapılan kampanyaya vatandaşlar tarafından yapılacak yardımlar ile verilen hesaplara bağışta bulunacağı gibi aynı zamanda kampanyaya kısa mesajla da yardım edilebilecek. Kampanyaya bağışta bulunmak isteyenler vatandaşlar, bütün operatörler için cep telefonundan FİLİSTİN yazıp 2868'e mesaj göndererek bağışta bulunabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı