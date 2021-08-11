Kayseri'de fildişi fosili ve fosil kalıntıları ele geçirildi
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Kayseri'de fildişi fosili ve fosil kalıntıları ele geçirildi

Kayseri'de fildişi fosili ve fosil kalıntıları ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada, fildişi fosili ve farklı boyutlarda fosil kalıntıları ele geçirildi.

KAYSERİ'de, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada, fildişi fosili ve farklı boyutlarda fosil kalıntıları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda S.A.'nın elinde bulunan hayvan fosillerini satmaya çalıştığı belirlendi. Teknik takip yapan ekipler, Kocasinan ilçesinde S.A.'nın kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, fildişi fosili ve farklı ebatlarda fosil kalıntıları ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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