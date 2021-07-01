Kayseri'de FETÖ sanığına hapis cezası
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Kayseri'de FETÖ sanığına hapis cezası

Kayseri'de FETÖ sanığına hapis cezası
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanık 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanık 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık emekli polis M.T. ile avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanık M.T'nin "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Bank Asyaya para yatırdığı iddiasıyla yargılanan sanık, suçlamaları reddederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.T'ye "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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