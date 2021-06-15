Kayseri'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan eski öğretmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan eski öğretmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Z.A. ve avukatı hazır bulundu.
Terör örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasıyla yargılanan eski matematik öğretmeni kadın, suçlamaları reddetti.
Terör örgütü üyesi olmadığını ve talimatla hareket etmediğini öne süren Z.A, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya