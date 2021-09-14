Kayseri'de FETÖ sanığı ihraç doktora 2 yıl 22 gün hapis cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de FETÖ sanığı ihraç doktora 2 yıl 22 gün hapis cezası

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de FETÖ sanığı ihraç doktora 2 yıl 22 gün hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan ve etkin pişmanlıktan yararlandırılan sanığa 2 yıl 22 gün hapis cezası verildi.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan ve etkin pişmanlıktan yararlandırılan sanığa 2 yıl 22 gün hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, terör örgütü üyelerinin, örgütün gizli haber leşme programı ByLock yazışmalarında ismi geçen, tutuksuz sanık M.G. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını ve etkin pişmanlıktan yararlandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık ise bildiklerini anlattığını ve pişman olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılan sanık M.G'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi, ardından bu cezayı 2 yıl 22 güne indirdi.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberleri! Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

 FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bensu Soral Ferhan Şensoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor Alper Yılmaz Şenol Güneş Marcao Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Şans Oyunları Hamid Karzai Rıza Çalımbay Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri'de FETÖ sanığı ihraç doktora 2 yıl 22 gün hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 14:47:39. #1.12#