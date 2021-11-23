Kayseri'de FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler
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Kayseri'de FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan ihraç polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan ihraç polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık eski polis F.Ç. ile avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında sanığın, "silahı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık, örgütün kullandığı kodlamada "EA" koduyla yer aldığı iddiasını reddederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık F.Ç'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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