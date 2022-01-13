Kayseri'de FETÖ sanığı eski albaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler
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Kayseri'de FETÖ sanığı eski albaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kayseri'de FETÖ sanığı eski albaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski albay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski albay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık görevinden ihraç edilmiş albay M.T.Ş. ile avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Örgütün mahrem imamları ile sabit hatlardan ardışık arama ile görüştüğü iddiasıyla yargılanan sanık, suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık M.T.Ş'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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