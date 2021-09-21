Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" tarafından sabit hatlardan arandıkları belirlenen eski askeri öğrenci 7 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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