Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" tarafından sabit hatlardan arandıkları belirlenen eski askeri öğrenci 7 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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