Kayseri'de Fetö/pdy Operasyonu

Kayseri'de Fetö/pdy Operasyonu

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de Fetö/pdy Operasyonu

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen S.A'yı gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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