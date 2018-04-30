Kayseri'de Fetö/pdy Operasyonu
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen S.A'yı gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.