Kayseri'de Fetö/pdy'den Gözaltına Alınan 17 Kişi Hakim Karşısında (2)
9 KİŞİ TUTUKLANDIKayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 kişiden Asım A., Ali E., Ahmet İ., Ahmet Ş., Mustafa A., Nami Ç., Mevlüt Yaşar M., Numan Muhammed Ü. ve Murat A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 kişiden Asım A., Ali E., Ahmet İ., Ahmet Ş., Mustafa A., Nami Ç., Mevlüt Yaşar M., Numan Muhammed Ü. ve Murat A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 8 kişi ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.