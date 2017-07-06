Kayseri'de Fetö/pdy'den Gözaltına Alınan 17 Kişi Hakim Karşısında

KAYSERİ'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.



FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandıkları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 104 kişi hakkında adli makamlarca gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin önceki gün yaptığı operasyonla bu kişilerden 67'si gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 17 kişi, Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi.



Sağlık kontrolüne getirilenlerden bazılarının yakınları da Adli Tabiplik girişinde gözyaşı döküp, yakınlarına destek olmaya çalıştılar. Bu arada, gözaltındaki diğer kişilerin sorguları ise sürüyor. - Kayseri