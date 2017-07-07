Kayseri'de Fetö Pdy'den Gözaltına Alınan 16 Kişinin Sorgusu Tamamlandı Ek

Kayseri'de Fetö Pdy'den Gözaltına Alınan 16 Kişinin Sorgusu Tamamlandı Ek

Kayseri'de Fetö Pdy'den Gözaltına Alınan 16 Kişinin Sorgusu Tamamlandı Ek