Kayseri'de Fetö Pdy'den Gözaltına Alınan 16 Kişinin Sorgusu Tamamlandı Ek

Kayseri'de Fetö Pdy'den Gözaltına Alınan 16 Kişinin Sorgusu Tamamlandı Ek

Kayseri'de FETÖ PDY'den gözaltına alınan 16 kişinin sorgusu tamamlandı ek(Tür: Yurt)

Kayseri'de Fetö Pdy'den Gözaltına Alınan 16 Kişinin Sorgusu Tamamlandı Ek

Kayseri'de FETÖ PDY'den gözaltına alınan 16 kişinin sorgusu tamamlandı ek

(Tür: Yurt)