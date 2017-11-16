Kayseri'de Fetö/pdy Davası

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında eski Develi Belediye Başkanı Recep Özkan'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 7 kişinin yargılanmasına devam edildi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Recep Özkan, eski Develi Belediyesi İmar Müdürü Kozan Karataş, Nuh Kalfaoğlu ve Mikdat Harman, tutuksuz sanıklar Mustafa K, Fatih D. ve Mustafa Ç. ile avukatları hazır bulundu.



Duruşmada tanıklar Mehmet Z, Ramazan S. ve Mahmut Ç'nin dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı mütalaasında tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedilmesini istedi.



Bunun üzerine mahkeme heyetince, tutukluluğa yönelik savunmaları istenen sanıklardan Özkan, tanık beyanları ve sosyal medya hesabında Nazlı Ilıcak, Hakan Şükür ve Hüseyin Gülerce'nin de aralarında bulunduğu toplam 23 kişiyi takip ettiği için yargılandığını öne sürdü.



Bugüne kadar yapılan bütün darbe girişimlerini lanetlediğini ifade eden Özkan, 8 Kasım 2003 tarihinde annesinin vefatıyla örgütle ilişkisini kestiğini, çocuklarını bu örgütün okullarına göndermediğini, himmet vermediğini ve örgüte hiçbir şekilde destekte bulunmadığını iddia etti.



Örgüte yardım yapılmasına göz yumduğu iddiasıyla itibarsızlaştırıldığını, 16 aydır tutuklu bulunduğunu ve suçsuz olduğunu belirten Özkan, tahliyesini istedi.



Diğer sanıklar da iddiaları kabul etmeyerek beraat ve tahliyelerini talep etti.



Mahkeme heyeti, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklardan Recep Özkan ve Nuh Kalfaoğlu'nun tahliyesine, diğerlerinin mevcut durumlarının devamına hükmetti.



Heyet, sanıklardan Kozan Karataş'a yönelik ByLock iddiasına ilişkin, tespit ve değerlendirme tutanaklarının cevabının beklenmesi ve bazı tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 10 Ocak 2018'e erteledi.