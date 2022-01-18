FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 8 şüpheli yakalandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında ihraç polis memuru, astsubay, bankacı, ihraç öğretmenlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.