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FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

AA - Haberler | Güncel

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 8 şüpheli yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında ihraç polis memuru, astsubay, bankacı, ihraç öğretmenlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

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AA - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Kayseri, Güncel, Haber

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