Kayseri'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında örgüt üyelerinin saklandığı hücre evlerinin de bulunduğu farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin de bulunduğu biri kadın 5 şüpheli yakalandı.

İkametlerde yapılan aramalarda, sahte kimlikler ve polis telsizi ele geçirildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU

Son dakika haber: İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU

 İstanbul merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur.'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Cansu Dere Bülent Ersoy Amelia Hamlin
Spor Marcao Mesut Özil Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 16:10:29. #1.17#