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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

KAYSERİ'de terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, eski askeri öğrenci 7 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, eski askeri öğrenci 7 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon başlattı. Bu kapsamda eski askeri öğrenci 7 kişinin 'mahrem imamları' tarafından sabit hatlardan arandıkları tespit edildi Şüpheliler sabah saatlerinde evlerine düzenlenen baskınla yakalandı. Gözaltına alınan 7 kişi, polis merkezine götürüldü.


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