Kayseri'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
KAYSERİ'de terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, eski askeri öğrenci 7 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, eski askeri öğrenci 7 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon başlattı. Bu kapsamda eski askeri öğrenci 7 kişinin 'mahrem imamları' tarafından sabit hatlardan arandıkları tespit edildi Şüpheliler sabah saatlerinde evlerine düzenlenen baskınla yakalandı. Gözaltına alınan 7 kişi, polis merkezine götürüldü.
İstanbul merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Takiye ve tedbir kılıfı altında, karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık...