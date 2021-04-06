Kayseri'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

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KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'mahrem imam'ları tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık arandıkları ve örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen, aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personelin bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheliden 15'i, yakalanarak, gözaltına alındı. 5 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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