Kayseri'de FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon
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Kayseri'de FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

26.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:52
Kayseri'de FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon

'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 1 muvazzaf astsubay ile askeri okullardan atılan 4 öğrenci hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

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