Kayseri'de FETÖ'nün sözde "talebe mesulü"ne hapis cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri'de FETÖ'nün sözde "talebe mesulü"ne hapis cezası

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "talebe mesulü" olduğu iddialarıyla yargılanan sanık 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de FETÖ'nün sözde
07.07.2020 17:05 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:08

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "talebe mesulü" olduğu iddialarıyla yargılanan sanık 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık E.A. ve avukatı hazır bulundu.

Savunmasında, duruşmada dinlenen iki tanığı tanımadığını ve beyanlarını kabul etmediğini belirten E.A, örgütün evlerinde kaldığını ancak emir ve talimatlarıyla hareket etmediğini öne sürdü.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık E.A'nın, örgütün denetim ve işleyişinde "talebe mesulü" ve "ev ablası" olarak görev yapması, bu yöndeki tanık beyanlarını gerekçe göstererek "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan E.A, suçsuz olduğunu ve bildiklerini anlattığını kaydederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık E.A'ya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? Magazin
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı Magazin
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp Magazin
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı Güncel
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi Yaşam
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçeye 50 kilogram yağış bekleniyor
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçeye 50 kilogram yağış bekleniyor
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi
Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Genç yıldız yine kadroda
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Genç yıldız yine kadroda
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği
Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Berat Albayrak Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Davran Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Gökhan Töre Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ali Palabıyık Henry Onyekuru
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kayseri'de FETÖ'nün sözde "talebe mesulü"ne hapis cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 17:16:21. #1.14#
title