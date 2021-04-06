Kayseri'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi
Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi
Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış
Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış

Kayseri'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Yaşar Güler Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Diego Şenol Güneş Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayseri'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 09:05:36. #1.14#
title