Kayseri'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi
Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış
Kayseri'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün