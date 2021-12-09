Kayseri'de FETÖ hükümlüsü ihraç memur yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de FETÖ hükümlüsü ihraç memur yakalandı

Kayseri'de FETÖ hükümlüsü ihraç memur yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan memurluktan ihraç olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan memurluktan ihraç olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Ankara Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç memur D.Y., İncesu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına D.Y., karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kayseri'de FETÖ hükümlüsü ihraç memur yakalandı

Yok böyle bir acı! Tırın altına giren çocuğunu ezerek öldürdü

Yok böyle bir acı! Tırın altına giren çocuğunu ezerek öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title