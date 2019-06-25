Kayseri'de FETÖ gözaltısı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, geçmişte terör örgütüyle ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulunan S.Y. yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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