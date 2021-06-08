Kayseri'de FETÖ'den yargılanan 3 sanığa hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 3 sanıktan 2'si 1 yıl 13'er ay, diğeri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 3 sanıktan 2'si 1 yıl 13'er ay, diğeri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar hemşire F.K, ev kadını F.S. ve eski polis M.U. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıklar F.K. ve F.S'nin, "örgüte bilerek isteyerek yardım etme", sanık M.U'nun ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları iddiasıyla yargılanan sanıklar F.K. ve F.S, suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.

Sanık M.U. da örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.U'ya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay, F.K. ve F.S'ye ise "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13'er ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya