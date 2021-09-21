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Kayseri'de FETÖ'den yargılanan 2 sanığa hapis cezası

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de FETÖ'den yargılanan 2 sanığa hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 2 sanıktan biri 2 yıl 1 ay, diğeri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 2 sanıktan biri 2 yıl 1 ay, diğeri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen karar duruşmalarında, tutuksuz sanıklar eski sağlık personeli F.N. ve eski askeri öğrenci M.U. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, 2 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını, sanık M.U'nun etkin pişmanlıktan yararlandırılmasını istedi.

Terör örgütünün gizli haber leşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan F.N. suçlamaları reddederek, beraatini istedi.

Etkin pişmanlıkta bulunan M.U. da bildiklerini anlattığını kaydederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık F.N'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlıktan yararlandırılan sanık M.U'ya ise aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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