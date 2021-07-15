Kayseri'de FETÖ'den 17 bin şüpheli hakkında soruşturma yapıldı
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Kayseri'de FETÖ'den 17 bin şüpheli hakkında soruşturma yapıldı

Kayseri'de FETÖ'den 17 bin şüpheli hakkında soruşturma yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından bu güne kadar Cumhuriyet Başsavcılığınca 17 bin 237 şüpheli hakkında soruşturma yapılırken 5 bin şüpheli hakkında da araştırma yapıldı.

Kayseri'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından bu güne kadar Cumhuriyet Başsavcılığınca 17 bin 237 şüpheli hakkında soruşturma yapılırken 5 bin şüpheli hakkında da araştırma yapıldı.

15 Temmuz 2016'da Fethullahçı Terör Örgütü tarafından yapılan darbe girişiminin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalarda 17 bin 237 şüpheli hakkında soruşturma, 5 bin şüpheli hakkında ise ihbar kaydı üzerinden araştırma yapıldığı öğrenildi. Yürütülen soruşturmalar sonucunda 4 bin 48 sanık hakkında FETÖ üyeliği suçundan kamu davası açıldı. Mahkemece yapılan yargılamalar sonucunda 2 bin 888 kişi hakkında mahkumiyet, bin 160 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

(Turan Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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