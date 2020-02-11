Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

11.02.2020 23:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:20

Kayseri'de kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Başakpınar Mahallesi yakınlarında, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 F 1077 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan Yılmaz Yandım ve Naime Veli hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kazanın meydana geldiği yere çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Eren Kan/İHA)

Kaynak: İHA