Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralı
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Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralı Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

13.06.2020 01:33 | Son Güncelleme: 13.06.2020 02:27

Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin, başka bir otomobil üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 BU 989 plakalı otomobil ile 38 UZ 375 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 38 UZ 375 plakalı araç yan yatarak 38 ED 778 plakalı aracın üzerine devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk bilgilere göre olay yerinde 15 yaşlarında bir çocuk hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alarak kaza yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Kaynak: İHA

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