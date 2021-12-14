Kayseri'de facia gibi kaza: 4 yaralı

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde takla atan otomobilin karşı şeritten gelen kamyonetle çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarı üzerindeki üst geçitte meydana gelen kazada, A.H. idaresindeki 38 H 2098 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki refüje çarparak takla attı. Takla atan otomobil karşı şeritten gelen M.D. idaresindeki 38 DG 197 plakalı kamyonetle çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan 2 kişi daha yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

"LPG tankı fırladı"

Diğer yandan takla atan otomobilin LPG tankı yerinden fırlayarak arkadan gelen 38 AEG 230 plakalı araçta da zarara yol açtı. Olay yerindeki itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile LPG tankı kontrollü şekilde boşaltıldı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de kısmen trafiğe kapanan yolda trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ