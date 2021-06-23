Kayseri'de fabrikada çalışan 10 işçi sızan gazdan etkilendi
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Kayseri'de fabrikada çalışan 10 işçi sızan gazdan etkilendi

Kayseri'de fabrikada çalışan 10 işçi sızan gazdan etkilendi
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de çalıştıkları fabrikada sızan gazdan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de çalıştıkları fabrikada sızan gazdan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 20. Cadde'de taş yünü fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan gaz fabrika içine yayıldı.

Gazdan etkilenen 10 işçiden 8'i ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne, 2'si Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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