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Kayseri'de fabrika yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de fabrika yangını Kağıt fabrikasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de fabrika yangını

Kağıt fabrikasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasının ham madde depo kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında fabrikada çalışan bir işçi dumandan etkilenirken, haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen işçi de sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de fabrika yangını

Kayseri'de fabrika yangını

Kayseri'de fabrika yangını

Kayseri'de fabrika yangını

Kayseri'de fabrika yangını

Kayseri'de fabrika yangını

Kayseri'de fabrika yangını

Kayseri'de fabrika yangını

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi, Hamster Coin, Kayseri, Yangın, 3. Sayfa, Haber

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