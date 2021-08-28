Kayseri'de fabrika yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de fabrika yangını

Kayseri'de fabrika yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin İncesu ilçesinde mobilya üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde mobilya üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Süksün Mahallesi'nde bulunan mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangın söndürme havuzuna giren 16 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Yangın söndürme havuzuna giren 16 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi
Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi
İtfaiye çavuşu, düğünden çıkıp takım elbiseyle yangına koştu
İtfaiye çavuşu, düğünden çıkıp takım elbiseyle yangına koştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Fahrettin Koca Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Kemal Sunal Mesut Akusta Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Erol Bulut Arda Güler Rıza Çalımbay Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kayseri'de fabrika yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 01:06:18. #1.16#

title