Kayseri'de fabrika yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayseri'de fabrika yangını

23.12.2020 22:29 | Son Güncelleme: 23.12.2020 22:39

Kayseri'de fabrika yangını -Mobilya ve elyaf üretimi yapan fabrikada çıkan yangında büyük çapta hasar oluştu Kayseri'de mobilya ve elyaf üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile söndürülürken, büyük çapta hasar oluştu.

Kayseri'de fabrika yangını

-Mobilya ve elyaf üretimi yapan fabrikada çıkan yangında büyük çapta hasar oluştu

KAYSERİ - Kayseri'de mobilya ve elyaf üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile söndürülürken, büyük çapta hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 23. Cadde üzerinde elyaf ve mobilya üretimi yapan bir fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrikanın etrafında güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrika da büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri'de fabrika yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Berk Oktay Seren Serengil Oktay Kaynarca Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Vitor Hugo Burak Yılmaz Samet Aybaba Enner Valencia
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de fabrika yangını | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 22:43:40. #1.14#
title