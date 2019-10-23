Kayseri'de fabrika yangını

23.10.2019 11:14

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOSB) bir fabrikada çıkan yangın, zarara yol açtı.

Ev gereçleri yapılan fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi ile KOSB itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın, büyük çapta hasara neden oldu.

Kaynak: AA