Kayseri'de Evliyalar Günü'nde Etli Pilav Izdihamı

Kayseri'de Evliyalar Günü'nde Etli Pilav Izdihamı

Kayseri'de Evliyalar Günü'nde etli pilav izdihamı (EK)(Tür: Yurt)

Kayseri'de Evliyalar Günü'nde etli pilav izdihamı (EK)

(Tür: Yurt)