Kayseri'de Evliyalar Günü'nde etli pilav izdihamı



KAYSERİ'de Melikgazi Belediyesi tarafından 'Evliyaları Anma Haftası' kapsamında düzenlenen 641'nci 'Mimarsinan Evliyalar Günü' nedeniyle mesire alanında 50 kazanda pişirilen etli pilav dağıtıldı. Pilav almak için birbiriyle yarışanlar izdihama neden oldu.



Melikgazi Belediyesi 'Evliyaları Anma' haftası kapsamında Mimarsinan Evliya Mevkisi'ndeki mesire alanında 641'nci Mimarsinan Evliyalar Günü etkinliği düzenlendi. Anma etkinliğine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Milletvekili Sami Dedeoğlu, İsmai Emrah Karayeş, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven ve vatandaşlar katıldı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki yaptığı konuşmada "Allah'ın rızasına giden yol insanlara hizmet etmekle geçiyor. Nefis taşıyarak veli olunmuyor. Etrafımızdaki coğrafya yanıyorsa, ancak bizim ülkemizde huzur ve mutluluk devam ediyorsa, bu yerin altındaki evliyaların duası ile oluyor" dedi.



Duaların edildiği anma etkinliğinde 3 ton et, 3 ton bulgurla 500 kilo salça kullanarak 50 kazanda pişirilen etli pilav dağıtıldı. Pilavdan almak isteyenler birbirleriyle yarıştı.