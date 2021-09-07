Kayseri'de evlerinin bahçesine Hint keneviri eken 2 şüpheli gözaltına alındı
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Kayseri'de evlerinin bahçesine Hint keneviri eken 2 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de evlerinin bahçesine Hint keneviri eken 2 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, evinin bahçesine Hint keneviri eken 2 zanlı yakalandı.

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, evinin bahçesine Hint keneviri eken 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Merkez Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde ikamet eden Ş.G. ve H.A'nın Hint keneviri ekimi yaptıkları, ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçildi.

Düzenlenen operasyonda, Ş.G'nin bahçesinde 2 kök Hint keneviri, evinde ise yaklaşık 1050 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

H.A'nın bahçesinde ise 3 kök Hint keneviri ve evinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan zanlılardan H.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, Ş.G'nin ise işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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Kayseri'de evlerinin bahçesine Hint keneviri eken 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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