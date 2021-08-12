Kayseri'de evlerden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen zanlılardan 2'si tutuklandı

Kayseri'de evlerden 158 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kayseri'de evlerden 158 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde farklı tarihlerde kapıları kırarak veya kartla açarak evlerden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen 9 adreste 27 ekip ve 54 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 6'sı kadın 7 zanlı yakalandı.

Zanlıların 9 evden 158 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bir marketten 500 liralık malzeme çaldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından L.K, S.Ç, K.Ç, E.K, D.D, B.G. ve K.Ç. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

K.Ç. hakkında 4 ay 15 gün hapis cezası kararı olduğu ve kendisinin 4 hırsızlık suçundan arandığı, B.G. hakkında da 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün