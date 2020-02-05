Kayseri'de evlerden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 4 kadın yakalandı
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Kayseri'de evlerden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 4 kadın yakalandı

Kayseri'de evlerden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 4 kadın şüpheli gözaltına alındı.

05.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:18
Kayseri'de evlerden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 4 kadın yakalandı

'de evlerden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 4 kadın şüpheli gözaltına alındı.

İl Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı mahallelerde ikametlerden ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği ikamet çevrelerinde çalışma yapan ekipler, M.A, A.M, G.M. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan bazıları eşarp veya kucağındaki çocukla yüzlerini gizlemeye çalıştı.

Kaynak: AA
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