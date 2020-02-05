Kayseri'de evlerden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 4 kadın yakalandı
Kayseri'de evlerden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 4 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de evlerden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 4 kadın şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı mahallelerde ikametlerden ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık olaylarının meydana geldiği ikamet çevrelerinde çalışma yapan ekipler, M.A, A.M, G.M. ve S.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan bazıları eşarp veya kucağındaki çocukla yüzlerini gizlemeye çalıştı.