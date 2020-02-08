Kayseri'de evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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Kayseri'de evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kayseri'de ikametlerden ev eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

08.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:30
Kayseri'de evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

'de ikametlerden ev eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği ikamet çevrelerinde çalışma yapan ekipler şüpheli Hasan Y'yi (25) gözaltına aldı.

4 hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu belirlenen Hasan Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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